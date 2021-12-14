Глава Минздрава: Никакой угрозы жизни заболевшим "омикроном" россиянам нет

Жизням россиян, у которых был диагностирован штамм COVID-19 "омикрон", ничего не угрожает, заверил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

О ходе течения болезни и состоянии граждан министр рассказал в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1".

"Хочу сказать, что среди заболевших - люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим", — высказался Мурашко.

Также глава Минздрава заявил, что российские учёные находятся в тесном контакте с коллегами из ЮАР, где "омикрон" был выявлен впервые.

"Наши учёные встречаются в онлайн-формате, мы обсуждаем дальнейшие шаги взаимодействия, чтобы более детально изучить и понять, какие особенности есть", — заключил Мурашко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что у пациентов с омикрон-штаммом в целом отмечаются выраженные слабость, повышение температуры до 38 градусов, головные боли и кашель.