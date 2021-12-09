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Новости 10:33

Слабость, температура, кашель: Роспотребнадзор назвал основные признаки штамма "омикрон"

фото ЗакС политика Слабость, температура, кашель: Роспотребнадзор назвал основные признаки штамма "омикрон"

Заместитель директора по клинической работе НИИ Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила симптомы, характерные для омикрон-штамма COVID-19.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", - приводит заявление Руженцовой РИА "Новости".

У детей "омикрон" может также проявляться в виде сыпи.

Напомним, 6 декабря в России выявили первые два случая заражения новым COVID-штаммом.


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