Слабость, температура, кашель: Роспотребнадзор назвал основные признаки штамма "омикрон"

Заместитель директора по клинической работе НИИ Габричевского, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила симптомы, характерные для омикрон-штамма COVID-19.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", - приводит заявление Руженцовой РИА "Новости".

У детей "омикрон" может также проявляться в виде сыпи.

Напомним, 6 декабря в России выявили первые два случая заражения новым COVID-штаммом.