Омикрон-штамм коронавируса выявили у 25 человек, в том числе в Петербурге

В России выявлено уже 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, в том числе в Петербурге, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

По словам Голиковой, случаи заражения новым штаммом зафиксированы в Петербурге, Москве, Подмосковье и в Ростове-на-Дону.

Первые два случая заражения были зафиксированы 6 декабря у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. Затем это число возросло до 16. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что их жизням ничего не угрожает, и болезнь у них протекает легко.