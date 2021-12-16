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Новости 13:56

Омикрон-штамм коронавируса выявили у 25 человек, в том числе в Петербурге

фото ЗакС политика Омикрон-штамм коронавируса выявили у 25 человек, в том числе в Петербурге

В России выявлено уже 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, в том числе в Петербурге, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

По словам Голиковой, случаи заражения новым штаммом зафиксированы в Петербурге, Москве, Подмосковье и в Ростове-на-Дону.

Первые два случая заражения были зафиксированы 6 декабря у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. Затем это число возросло до 16. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что их жизням ничего не угрожает, и болезнь у них протекает легко.


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