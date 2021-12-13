ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:21

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

фото ЗакС политика Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 россиян из 177-ми, вернувшихся из ЮАР, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привел в эфире телеканал "Россия 24".

Об этом Голикова заявила на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме, передает "Интерфакс". По ее словам, все подобные рейсы отслеживаются и жестко проверяются. Голикова отметила, что риск завоза нового штамма в Россию растет.

"[16 заболевших из 177] - это почти 10%, что свидетельствует о высокой контагиозности", - приводит слова Голиковой Znak.com.

Первые два случая заражения были зафиксированы 6 декабря у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. Накануне, 9 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у зараженных омикрон-штаммом болезнь протекает легко.

Позже в Роспотребнадзоре сообщали, что у пациентов с этим штаммом в целом отмечаются выраженные слабость, повышение температуры до 38 градусов, головные боли и кашель.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама