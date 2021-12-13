Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 россиян из 177-ми, вернувшихся из ЮАР, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привел в эфире телеканал "Россия 24".

Об этом Голикова заявила на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме, передает "Интерфакс". По ее словам, все подобные рейсы отслеживаются и жестко проверяются. Голикова отметила, что риск завоза нового штамма в Россию растет.

"[16 заболевших из 177] - это почти 10%, что свидетельствует о высокой контагиозности", - приводит слова Голиковой Znak.com.

Первые два случая заражения были зафиксированы 6 декабря у двух россиян, которые вернулись из ЮАР. Накануне, 9 декабря, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у зараженных омикрон-штаммом болезнь протекает легко.