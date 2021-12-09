ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:57

Минздрав заявил о легком течении болезни у россиян, зараженных омикрон-штаммом коронавируса

фото ЗакС политика Минздрав заявил о легком течении болезни у россиян, зараженных омикрон-штаммом коронавируса

У двоих россиян, у которых выявили штамм коронавируса "омикрон", заболевание протекает в легкой форме, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Мурашко подтвердил, что пока в России зафиксировано лишь эти два случая заражения "омикроном". Говоря о других пассажирах того же самолета, прилетевшего из ЮАР, министр сообщил, что пока идет "расшифровка, секвенирование" вируса.

Эти два случая заражения омикрон-штаммом были зафиксированы 6 декабря. Позже в Роспотребнадзоре отметили, что у пациентов с этим штаммом в целом отмечаются выраженные слабость, повышение температуры до 38 градусов, головные боли и кашель.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама