Минздрав заявил о легком течении болезни у россиян, зараженных омикрон-штаммом коронавируса

У двоих россиян, у которых выявили штамм коронавируса "омикрон", заболевание протекает в легкой форме, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Мурашко подтвердил, что пока в России зафиксировано лишь эти два случая заражения "омикроном". Говоря о других пассажирах того же самолета, прилетевшего из ЮАР, министр сообщил, что пока идет "расшифровка, секвенирование" вируса.

Эти два случая заражения омикрон-штаммом были зафиксированы 6 декабря. Позже в Роспотребнадзоре отметили, что у пациентов с этим штаммом в целом отмечаются выраженные слабость, повышение температуры до 38 градусов, головные боли и кашель.