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Новости 11:21

С начала года на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 163 человека

фото ЗакС политика С начала года на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 163 человека

С начала 2021 года в результате аварий, произошедших на дорогах Петербурга и Ленинградской области, погибли 163 человек, а 1970 получили различные травмы, отчиталась пресс-служба управления ГИБДД по городу и 47 региону.

В период с 20 по 30 декабря сотрудники Госавтоинспекции усилят рейды по повышению безопасности пешеходов в четырёх районах Северной столицы и семи районах области.

Напомним, что в случае, если пешеход нарушает ПДД, ему грозит штраф в размере 500 рублей. Водителям, не уступившим дорогу участникам уличного движения, предполагается санкция в размере 1,5 - 2,5 тысячи рублей.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД.


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