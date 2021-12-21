Вишневский встревожен новым ответом Беглова о судьбе Охтинского мыса

Петербургский депутат Борис Вишневский поделился с общественностью сканом письма, которое пришло от губернатора Александра Беглова в ответ на запрос, касающийся Охтинского мыса. Парламентарий интересовался тем, как исполняется поручение президента о создании археологического музея-заповедника на территории. Беглов, со своей стороны, указал, что для ответа ему недостаточно прошедших 17 дней.

"Друзья, надо думать, как действовать дальше – в ситуации очевидного сговора Минкульта и Смольного с "Газпромом". Памятникам Охтинского мыса грозит уничтожение", - отметил "яблочник" в своем Telegram-канале, назвав полученный ответ "отпиской".

По его прогнозу, граждан будут и дальше вводить в заблуждение "сказками о планах "Газпрома" создать музей", во что Вишневский совершенно не верит. Напомним, что глава государства Владимир Путин поручил начать работу над созданием музея-заповедника еще в январе. В декабре Вишневский обратился к президенту, попросив оставить распоряжение в силе.

Пустующий участок Охтинского мыса, на котором в 2000-х годах нашли средневековые памятники, хочет застроить офисным зданием "дочка" "Газпрома". Из археологических находок пока только меньшую часть признали историческими памятниками.