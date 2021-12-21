Москалькова рассчитывает на усиление ответственности за ущемление прав журналистов

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что притеснение журналистов и воспрепятствование их законной деятельности должно иметь более серьезные последствия для тех, кто таким образом не соблюдает их права. По наблюдениям чиновницы, которыми она поделилась в своем аккаунте в Instagram, компетентным органам нередко не удается даже определить виновного, в связи с чем "эта проблема требует усиления ответственности".

Москалькова, продолжая журналистскую тему, также предрекла скорые коррективы, которые может испытать на себе законодательство о СМИ, и обозначила свое отношение к его действующей версии.

"При внесении изменений в закон "О СМИ" очень важно сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства", - пишет правозащитница.

Важнейшим положением закона для нее остается запрет цензуры.