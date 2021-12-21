Хованский обратился за защитой в ЕСПЧ

Видеоблогер Юрий Хованский, более полугода находящийся под стражей по делу об оправдании терроризма, пожаловался на российскую правоохранительно-судебную систему в Европейский суд по правам человека, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В своем заявлении 31-летний петербуржец указывает, что максимальный срок предварительного заключения по его статье уже вышел, что мера пресечения не соответствует тяжести инкриминированного деяния и что протокол о его июньском задержании не был корректным образом оформлен. Хованский также пишет, что его апелляции на помещение под стражу и продление ареста несколько раз рассматривались отнюдь не в безотлагательном порядке, а в срок от 23 до 39 дней.

Напомним, что Хованскому вменяют в вину эпатажную песню, публично исполненную в 2012 году и посвященную теракту в октябре 2002 года в здании театрального центра на Дубровке. Видеоблогер неоднократно раскаивался в написании этого сочинения, однако это никак ему не помогло, и теперь он утверждает, что его жизнь хотят окончательно сломать. Хованский также ранее рассказал, что в его деле появились "подставные" свидетели, показывающие, что песня о трагедии в "Норд-Осте" звучала шестью годами позже. Это имеет решающее значение, поскольку закон об оправдании терроризма появился только в 2016 году.