РБК: Свидетелями по делу Хованского стали "Андрей УгРо" и выпускник университета МВД

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма стали три петербуржца, двое из которых могли раньше работать в правоохранительных органах, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. Их подлинность подтвердил адвокат Александр Передрук.

Трое допрошенных утверждали, якобы услышали песню Хованского с упоминанием "Норд-Оста" в 2018 году на улице или в баре. Два с половиной года спустя двое их них, по материалам дела, независимо друг от друга нашли песню в интернете и пожаловались на нее в Центр "Э" МВД. Из информации, которые свидетели публиковали в соцсетях, выяснилось, что двое из трех работали в полиции Петербурга.

Один из допрошенных, Александр Бакулин, заявил, что он услышал песню из Skype-конференции в 2018 году у некого бара неподалеку от метро "Невский проспект", а спустя 2,5 года наткнулся на ролик с той же песней и снова испытал возмущение. По утверждению Бакулина, тем летом 2018 года его супруга уехала в отпуск с ребенком на юг, сам он не смог присоединиться к семье из-за работы, и ему "было было досадно, что в том отпуске он не мог быть рядом со своей семьей", оттого ему так хорошо запомнились обстоятельства.

Вторая свидетельница и заявительница - Светлана Гаврилкина - утверждает, что услышала песню летом 2018 года в баре Oliver на улице Белинского: ее якобы слушал с телефона сидевший неподалеку мужчина. Как и Бакулин, Гаврилкина заявила, что наткнулась на ролик с песней на YouTube в 2021 году и решила обратиться в Центр "Э". По ее утверждению, обстоятельства она запомнила хорошо из-за того, что в тот год осталась в Петербурге работать над научной статьей, хотя обычно летом ездила в экспедиции в горы.

Третий свидетель, Иван Бендь, заявил, будто услышал песню Хованского в парке Победы, и ее слушала группа подростков. Он объяснил свою хорошую память тем, что в тот год у него был суд из-за ремонта автомобиля, и без личного транспорта ему пришлось провести осень. РБК отмечает, что все три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.

В базах контактов, обратил внимание Александр Передрук, Бакулин записан в том числе как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии. Также журналисты нашли пользователя с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на Facebook и Mail.ru, который в 2017 году оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том числе просил помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне и задал вопрос, связанный с прохождением военно-врачебной комиссии. РБК попытался связаться с ним, но тот заявил, что не знает, кто такой Хованский, не понимает, о чем речь, а после этого скрыл в своем профиле во "ВКонтакте" часть данных, совпадавших с данными из протокола допроса.

Иван Бендь, следует из информации в соцсетях, окончил Санкт-Петербургский университет МВД; позднее он участвовал во встрече выпускников факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений. Сообщается, что он работал оперуполномоченным криминальной милиции в 2005-2008 году, затем был замгендиректора по безопасности в коммерческой компании и искал работу в той же сфере — в том числе связанную со взысканием задолженностей и коллекторской деятельностью. В переписке Бендь отказался раскрывать информацию, кроме той, что изложена в показаниях.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, но Хованский от нее отказался.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру