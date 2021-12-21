Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться на более чем два срока подряд

Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные главы получают возможность при желании избираться на более чем два срока подряд: правом устанавливать предельное количество сроков наделяются парламенты субъектов РФ. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Ранее инициативу поддержали депутаты Государственной думы, после чего её одобрил Совфед.

Закон снимает ограничения по срокам для кандидатов в главы регионов: на данный момент они имеют право баллотироваться лишь на два срока подряд. Теперь же длительность их полномочий составляет пять лет.

Губернаторов также наделили правом требовать отставки мэров за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, при этом они также могут потерять пост в связи с утратой доверия президента — основания для этого также были расширены.