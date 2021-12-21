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Новости 18:36

На адвоката Ивана Павлова* возбудили дело о госизмене

фото ЗакС политика На адвоката Ивана Павлова* возбудили дело о госизмене

В отношении эмигрировавшего адвоката Ивана Павлова* возбудили дело о государственной измене: данная информация содержится в представлении Министерства юстиции о лишении его адвокатского статуса, сообщает он сам в своём телеграм-канале, ссылаясь на соответствующий документ.

В документе написано, что ещё 27 апреля Следственный комитет возбудил в отношении Павлова* дело по ст. 275 УК ("Госизмена"): постановление об этом подписал глава ГУ Минюста Сергей Феоктистов.

Ведомство уже в четвёртый раз пытается лишить Павлова* адвокатского статуса, однако в предыдущих версиях представления не было никакого упоминания о госизмене.

СК действительно возбудил 27 апреля дело на Павлова*, но по статье 310 УК — за якобы разглашение тайны следствия по делу обвиняемого в госизмене экс-журналиста Ивана Сафронова.

"Надеюсь, что опечатка тут в статье, а не в дате", — прокомментировал полученное представление адвокат.

*Иван Павлов внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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