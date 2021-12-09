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Новости 17:26

В Адвокатской палате Петербурга поддержали представление Минюста о лишении Ивана Павлова статуса адвоката

фото ЗакС политика В Адвокатской палате Петербурга поддержали представление Минюста о лишении Ивана Павлова статуса адвоката

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга поддержала представление Министерства юстиции РФ о лишении адвокатского статуса Ивана Павлова, ранее представлявшего интересы обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, сообщил сам Павлов телеграм-каналу "Можем объяснить".

Окончательное решение будет принято 9 декабря на совете палаты.

Напомним, весной 2021 года в отношении Ивана Павлова*, который в начале ноября попал в перечень СМИ-иноагентов, было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия.Он вынужденно эмигрировал из РФ.

*Минюст включил Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов

 


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