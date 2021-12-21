Вишневский добивается сохранения телецентра на улице Чапыгина

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский занялся судьбой здания петербургского телецентра на улице Чапыгина, которое в следующем году покинет редакция телеканала "Санкт-Петербург" и в котором ожидается серьезная реконструкция. На фоне этих событий "Национальная медиагруппа" собирается расторгнуть контракт со Смольным, в связи с чем актуализируется судьба принадлежащего ей сооружения.

"Здание телецентра на ул. Чапыгина, д. 6 - одно из самых узнаваемых в Санкт-Петербурге, и многие десятилетия связанное у горожан исключительно с телевидением. Сохранение его функционального назначения представляется мне крайне важной задачей", - пишет Вишневский в своем запросе к вице-губернатору Максиму Мейксину.

"Яблочник" интересуется наличием у чиновников плана по выкупу здания на Петроградской стороне в городскую собственность, а также их позицией относительно сохранения архитектурного облика телецентра в неизменном виде.