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Новости 18:48

Вишневский добивается сохранения телецентра на улице Чапыгина

фото ЗакС политика Вишневский добивается сохранения телецентра на улице Чапыгина

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский занялся судьбой здания петербургского телецентра на улице Чапыгина, которое в следующем году покинет редакция телеканала "Санкт-Петербург" и в котором ожидается серьезная реконструкция. На фоне этих событий "Национальная медиагруппа" собирается расторгнуть контракт со Смольным, в связи с чем актуализируется судьба принадлежащего ей сооружения.

"Здание телецентра на ул. Чапыгина, д. 6 - одно из самых узнаваемых в Санкт-Петербурге, и многие десятилетия связанное у горожан исключительно с телевидением. Сохранение его функционального назначения представляется мне крайне важной задачей", - пишет Вишневский в своем запросе к вице-губернатору Максиму Мейксину.

"Яблочник" интересуется наличием у чиновников плана по выкупу здания на Петроградской стороне в городскую собственность, а также их позицией относительно сохранения архитектурного облика телецентра в неизменном виде. 


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Мейксин Максим Семенович

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