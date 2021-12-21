"Фонтанка": Один из фаворитов в борьбе за два места в ГИК представляет Курортный район

В Петербурге сформировался условный круг претендентов на два освободившиеся на прошлой неделе места в Горизбиркоме. Как пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники, к числу кандидатов в члены комиссии можно отнести шестерых человек.

Интересно, что, по сведениям издания, наибольшие шансы поулчить место у представителя Курортного района, с которым в недавнем прошлом были тесно связаны нынешняя глава ГИК Наталья Чечина и губернатор Александр Беглов. Речь идет о главе зеленогорского муниципалитета Борисе Семенове. Еще один вероятный кандидат на должность - Денис Козенко, уже работающий в избирательной системе города: он возглавляет ТИК Кировского района.

В качестве оставшихся четверых претендентов на должности называют представителя "Наблюдателей Петербурга" Виктора Венгерова, политтехнолога Алексея Ломова, бывшего сотрудника аппарата ЗакСа Виктора Растворова и выдвинутого Георгиевским округом Константина Шитова.

Напомним, что 15 декабря после двухлетней критики со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой в адрес петербургского избиркома депутаты ЗакСа отправили в отставку Дмитрия Краснянского и Аллу Егорову.