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Новости 19:53

Депутат ГД Хамзаев предложил ввести штрафы для плохо играющих футболистов сборной

фото ЗакС политика Депутат ГД Хамзаев предложил ввести штрафы для плохо играющих футболистов сборной

Единоросс из Государственной думы Султан Хамзаев намерен в самое ближайшее время официально обратиться к министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) с оригинальной инициативой. Он находит столь серьезной проблему неудовлетворительного качества игры некоторых футболистов отечественной сборной, что призывает ввести наказания для выступающих за национальную команду плохо и без должного уровня мотивации.

"Ведущие футболисты РФПЛ, получающие приглашения топовых клубов, получают баснословные зарплаты, исчисляющиеся сотнями миллионов рублей. В футбольных клубах давно устоялась практика штрафов: за пропуски или опоздание на тренировки, нефутбольное поведение и др. Не хотят играть хорошо - пусть отвечают рублем", - аргументировал депутат от Дагестана свою позицию в личном Telegram-канале.

В посте отмечается, что последние игры сборной служат наглядным доказательством правоты единоросса и что недостаток мотивации у подопечных уже признавал главный тренер Валерий Карпин.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя на новогодних каникулах с тем, чтобы соотечественники не сидели дома и "не спивались".

фото: duma.gov.ru


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