Депутат ГД Хамзаев предложил ввести штрафы для плохо играющих футболистов сборной

Единоросс из Государственной думы Султан Хамзаев намерен в самое ближайшее время официально обратиться к министру спорта Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) с оригинальной инициативой. Он находит столь серьезной проблему неудовлетворительного качества игры некоторых футболистов отечественной сборной, что призывает ввести наказания для выступающих за национальную команду плохо и без должного уровня мотивации.

"Ведущие футболисты РФПЛ, получающие приглашения топовых клубов, получают баснословные зарплаты, исчисляющиеся сотнями миллионов рублей. В футбольных клубах давно устоялась практика штрафов: за пропуски или опоздание на тренировки, нефутбольное поведение и др. Не хотят играть хорошо - пусть отвечают рублем", - аргументировал депутат от Дагестана свою позицию в личном Telegram-канале.

В посте отмечается, что последние игры сборной служат наглядным доказательством правоты единоросса и что недостаток мотивации у подопечных уже признавал главный тренер Валерий Карпин.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя на новогодних каникулах с тем, чтобы соотечественники не сидели дома и "не спивались".

фото: duma.gov.ru