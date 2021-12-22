ЗакС окончательно одобрил защиту парка Малиновка

Законодательное собрания Петербурга 22 декабря в третьем чтении приняло поправки в закон о зеленых насаждениях по включению в перечень парка Малиновка, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, защитный статус получили около 2 га парка.

РПЦ намеревалась построить на территории парка храмовый комплекс. Местные жители выступили против: в Малиновке уже есть храм. Жители собрали более 30 тысяч подписей и проводили митинги в защиту зеленой зоны.

Оппозиционные депутаты регулярно вносили поправки в ЗНОП о защите парка, но "Единая Россия" их блокировала. Бывший лидер партии в Петербурге и экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров повторял, что храм обязательно построят.

Напомним, поправки о парке Малиновка внес губернатор Петербурга Александр Беглов перед выборами 2019 года. Тогда парламент не рассматривал документ. Подробнее о ситуации с борьбой местных жителей против храма - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова