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Новости 11:14

ЗакС окончательно одобрил защиту парка Малиновка

фото ЗакС политика ЗакС окончательно одобрил защиту парка Малиновка

Законодательное собрания Петербурга 22 декабря в третьем чтении приняло поправки в закон о зеленых насаждениях по включению в перечень парка Малиновка, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, защитный статус получили около 2 га парка. 

РПЦ намеревалась построить на территории парка храмовый комплекс. Местные жители выступили против: в Малиновке уже есть храм. Жители собрали более 30 тысяч подписей и проводили митинги в защиту зеленой зоны. 

Оппозиционные депутаты регулярно вносили поправки в ЗНОП о защите парка, но "Единая Россия" их блокировала. Бывший лидер партии в Петербурге и экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров повторял, что храм обязательно построят. 

Напомним, поправки о парке Малиновка внес губернатор Петербурга Александр Беглов перед выборами 2019 года. Тогда парламент не рассматривал документ. Подробнее о ситуации с борьбой местных жителей против храма - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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