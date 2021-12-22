ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:44

С начала зимы петербургские улицы очистили от 1 млн кубометров снега

фото ЗакС политика С начала зимы петербургские улицы очистили от 1 млн кубометров снега

С начала зимней погоды, установившейся в Петербурге в последних числах ноября, с улиц вывезли более 1 млн кубометров снега, о чем сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Не весь груз удается сразу доставить до снегоплавильных и снегоприемных пунктов: для скорейшего приведения в порядок улиц специалисты прибегают к временному складированию снежной массы.

Минувшей ночью, которой тоже выпадали осадки, в городе работало 1040 единиц техники, а днем 22 декабря на улицах действуют 1021 машина и 1221 дворник. Тем временем, в зеленых зонах Петербурга трудятся 249 машин и 812 представителей садово-парковых организаций.

Отметим, что в понедельник губернатор Александр Беглов вновь раскритиковал работу служб, ответственных за вывоз и утилизацию снега. Опираясь на данные ГАТИ, он отметил, что на половине из проверенных за две недели территорий снег и лед не убирались добросовестно. В своем выступлении Беглов указал на недопустимость "разгильдяйства".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама