С начала зимы петербургские улицы очистили от 1 млн кубометров снега

С начала зимней погоды, установившейся в Петербурге в последних числах ноября, с улиц вывезли более 1 млн кубометров снега, о чем сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Не весь груз удается сразу доставить до снегоплавильных и снегоприемных пунктов: для скорейшего приведения в порядок улиц специалисты прибегают к временному складированию снежной массы.

Минувшей ночью, которой тоже выпадали осадки, в городе работало 1040 единиц техники, а днем 22 декабря на улицах действуют 1021 машина и 1221 дворник. Тем временем, в зеленых зонах Петербурга трудятся 249 машин и 812 представителей садово-парковых организаций.

Отметим, что в понедельник губернатор Александр Беглов вновь раскритиковал работу служб, ответственных за вывоз и утилизацию снега. Опираясь на данные ГАТИ, он отметил, что на половине из проверенных за две недели территорий снег и лед не убирались добросовестно. В своем выступлении Беглов указал на недопустимость "разгильдяйства".