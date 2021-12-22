Мэра Краснодара заподозрили в получении дорогостоящего ружья в качестве взятки

Следственный комитет возбудил в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в СК.

Материалы, на основе которых возбуждено дело, управление СК по Краснодарскому краю получило от регионального управления ФСБ. Алексеенко проходит по делу в качестве подозреваемого.

По версии следствия, занимая в прошлом пост первого замгубернатора Краснодарского края, Алексеенко получил в 2018 году взятку в виде дорогостоящего ружья, стоимость которого оценивается в 1,6 млн рублей. Взамен, считает следствие, он помог с выдачей заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.

В СК пока не подтвердили, что Алексеенко задержан, как сообщали ранее источники. Сейчас с ним работает следователь, в здании администрации Краснодара проводятся обыски.