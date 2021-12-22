Патриарх Кирилл осуждает отношение к QR-коду как к "печати антихриста"

Глава РПЦ Кирилл, выступая перед духовенством 22 декабря, подробно остановился на теме вакцинации и связанном с ней получением QR-кодов, которое продолжает волновать россиян. По мнению священнослужителя, многим свойственно переоценивать потенциальные опасность и вред от этого явления.

"Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники", - приводит его слова "Интерфакс".

Предстоятель РПЦ обратил внимание, что резонансные законы о QR-кодах не распространяются на храмы, а значит, верующие могут быть хотя бы в этом отношении спокойны. Что же касается практики наделения всего человеческого рода индивидуальными кодами, то патриарх надеется, что цифровым способом получаемую о людях информацию светские власти будут использовать только во благо им.

"Любые технологии могут только тогда приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии", - заключил Кирилл.

Напомним, что депутаты Госдумы отклонили законопроект о введении QR- кодов для пользования поездами и самолетами, зато приняли в первом чтении похожую инициативу, делающую необходимыми QR-коды для посещения публичных мест.