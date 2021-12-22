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Новости 13:59

За день петербургские организации оштрафовали на 3 млн рублей из-за плохой уборки снега

фото ЗакС политика За день петербургские организации оштрафовали на 3 млн рублей из-за плохой уборки снега

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за сутки 21 декабря вынесла постановления, по которым организации, ответственные за уборку зданий и территорий от снега и льда, оштрафовали на 3,15 млн рублей по причине некачественной работы. Наибольший штраф (400 тысяч рублей) достался компании "УМ-7 сервис", базирующейся в Уманском переулке. Всего с начала зимы таких штрафов различным организациям выписали уже на 25,13 млн рублей.

При этом отмечается и, наоборот, добросовестная уборка в исполнении некоторых организаций. Среди них - Военно-медицинская академия и СПбГУ. В целом по городу только 5% крыш, осмотренных представителями инспекции за прошедшие сутки, вызвали у них нарекания.

Отметим, что неделя началась с очередной порции критики со стороны губернатора Александра Беглова в адрес коммунальщиков, которых он упрекнул в "разгильдяйстве".


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