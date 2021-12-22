Метель, ветер и потепление на день: МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды

Управление МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погоды в городе 23 декабря.

По прогнозу, в городе местами пройдет сильный снегопад, в отдельных районах будет метель. Ветер будет крепким, с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица.

Синоптики Северо-Западного УГМС предупреждают, что ночью будет мороз до -15 градусов, днем постепенно потеплеет до -2. 23 декабря похолодает до -8.

С улиц Петербурга с конца ноября вывезли уже свыше миллиона кубометров снега. Для сравнения, за всю прошлую зиму собрали 1,3 млн кубометров.

Ранее губернатор Александр Беглов в очередной раз раскритиковал работу служб, ответственных за вывоз и утилизацию снега. Опираясь на данные ГАТИ, он отметил, что на половине из проверенных за две недели территорий снег и лед не убирались добросовестно. В своем выступлении Беглов указал на недопустимость "разгильдяйства".