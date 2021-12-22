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Муниципал 17:42

Депутат МО "Гражданка" обнаружил, что оппозицию мало волнует закон об МСУ

фото ЗакС политика Депутат МО "Гражданка" обнаружил, что оппозицию мало волнует закон об МСУ

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, выступающий против федерального законопроекта единороссов, который урезает значительную часть полномочий и прав муниципалов, обнаружил, что проблема мало занимает его коллег по оппозиционному движению. Такой вывод он сделал из результатов опроса, который был размещен в Telegram-канале мундепов-оппозиционеров.

Несмотря на то, что инициативу Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова не поддержал ни один читатель канала, ответы почти половины голосовавших выдают равнодушие к проблеме полномочий местного самоуправления.

"Можно констатировать возврат к советской командно-административной системе, со всеми её минусами. Осталось только выселить Госдуму в другое здание и вернуть в дом на Охотном ряду его прежнего владельца "Госплан"", - рассудил Сафонов.

Напомним, что законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" предполагает, в частности, возможность для губернаторов увольнять мэров, если последние не следуют их указаниям. Противники законопроекта в основной своей массе уверены, что благодаря новому закону мэров будут "набирать" по принципу лояльности, а не исходя из эффективности их работы.


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