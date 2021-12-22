Депутат МО "Гражданка" обнаружил, что оппозицию мало волнует закон об МСУ

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, выступающий против федерального законопроекта единороссов, который урезает значительную часть полномочий и прав муниципалов, обнаружил, что проблема мало занимает его коллег по оппозиционному движению. Такой вывод он сделал из результатов опроса, который был размещен в Telegram-канале мундепов-оппозиционеров.

Несмотря на то, что инициативу Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова не поддержал ни один читатель канала, ответы почти половины голосовавших выдают равнодушие к проблеме полномочий местного самоуправления.

"Можно констатировать возврат к советской командно-административной системе, со всеми её минусами. Осталось только выселить Госдуму в другое здание и вернуть в дом на Охотном ряду его прежнего владельца "Госплан"", - рассудил Сафонов.

Напомним, что законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" предполагает, в частности, возможность для губернаторов увольнять мэров, если последние не следуют их указаниям. Противники законопроекта в основной своей массе уверены, что благодаря новому закону мэров будут "набирать" по принципу лояльности, а не исходя из эффективности их работы.