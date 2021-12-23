Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил очередной штраф сервису микроблогов Twitter за неудаление противоправной информации, сообщает пресс-служба московских судов.

На соцсеть составили протокол за неудаление информации, которая должна удаляться по закону (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Неделю назад Twitter оштрафовали еще на 10 млн рублей.

Русская служба Би-би-си ранее выяснила, что в основном соцсети штрафуют за то, что они не удаляют посты о политике. Выяснилось, что из 469 ссылок в Facebook, Instagram и Twitter, из-за которых были составлены протоколы, 250 посвящены акциям протеста в поддержку Навального. Также Роскомнадзор требует удалять шутки про власть: только в Twitter прошедшей зимой регулятор направил 75 уведомлений, требуя удалить посты с явным неуважением к государству, Конституции и президенту Российской Федерации".