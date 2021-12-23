ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:28

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей

фото ЗакС политика Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил очередной штраф сервису микроблогов Twitter за неудаление противоправной информации, сообщает пресс-служба московских судов.

На соцсеть составили протокол за неудаление информации, которая должна удаляться по закону (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Неделю назад Twitter оштрафовали еще на 10 млн рублей. 

Русская служба Би-би-си ранее выяснила, что в основном соцсети штрафуют за то, что они не удаляют посты о политике. Выяснилось, что из 469 ссылок в Facebook, Instagram и Twitter, из-за которых были составлены протоколы, 250 посвящены акциям протеста в поддержку Навального. Также Роскомнадзор требует удалять шутки про власть: только в Twitter прошедшей зимой регулятор направил 75 уведомлений, требуя удалить посты с явным неуважением к государству, Конституции и президенту Российской Федерации".

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама