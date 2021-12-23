Комитет по образованию: На школьные пищеблоки потратят 6 млрд рублей в ближайшие три года

На три ближайших года из бюджета Петербурга планируется потратить 6 млрд рублей на укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков, сообщила на заседании правительства глава комитета по образованию Наталия Путиловская. Она уточнила, что средства заложены в рамках программы по модернизации пищеблоков.

- Качество питания во многом зависит от того, как оборудованы школьные пищеблоки, столовые и буфеты, - считает Путиловская.

По ее словам, на выделенные средства планируется отремонтировать пищеблоки. Также в них поставят современное технологическое оборудование, добавила глава комитета.

Напомним, в мае 2021 года в Петербурге прошла акция против некачественного питания в школах и детских садах. До этого качество питания в образовательных учреждениях проверяли прокуратура и Общественная палата города. Последняя заявила, что блюда соответствуют нормами СанПиН и приготовлены по технологии.

София Саттарова