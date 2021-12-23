"А что такое святые мощи?": Лебедев резко прокомментировал претензии СК к его посту

Дизайнер Артемий Лебедев в своем телеграм-канале прокомментировал претензии Следственного комитета к его посту о святых мощах.

"Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?", - спросил СК Лебедев.

Он также резко дал понять, что сомневается в умственных способностях авторов подобных запросов.

"Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих - он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель - он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?" - задался он вопросами, обращаясь к автору запроса.В заключение Лебедев грубо дал понять, что считает претензии СК необоснованными.

Резонансный пост Лебедева был опубликован у него в блоге 17 декабря. В нём он утверждает, что при жизни нынешние православные святые "были обычными алкашами и разной степени крупности начальством". Мощи Лебедев охарактеризовал как "какая-нибудь коробка с перхотью Сергия Радонежского". Также блогер провёл параллель между мощами и мумиями Владимира Ленина и азиатских коммунистических вождей. СК проводит проверку на предмет оскорбления чувств верующих (ч. 1 ст. 147 УК).