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Новости 12:56

Путин о пути ВСМ через Великий Новгород: Надо всё взвесить и подумать, сравнить опыт с Китаем

фото ЗакС политика Путин о пути ВСМ через Великий Новгород: Надо всё взвесить и подумать, сравнить опыт с Китаем

Слово на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина дали новгородской журналистке, которая поинтересовалась у президента, возможно ли, чтобы на будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) была сделана дополнительная остановка в Великом Новгороде.

По словам государства, в данном вопросе следует обратить своё внимание в том числе на опыт зарубежных стран, Китая, где транспортная сфера даже терпела убытки в данном вопросе.

"Но тогда перестанет существовать авиация на этом плече. Надо все взвесить, подумать, посмотреть как ВСМ развиваются в мире, например в Китае. До недавнего времени все были убыточные. Это экономика, её надо считать. Для нашей страны это важно", — высказался Путин.

Напомним, стоимость ВСМ Москва — Петербург оценивается в 1,4-1,7 трлн рублей. Время в пути должно составить 2 часа 15 минут. Строительство хотели завершить к 2027 году. На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин попытался успокоить всех, кого тревожат слухи о возможном отказе от строительства из-за дороговизны проекта. По словам чиновника, проект поделили на этапы: "Делаем то, что сейчас первоочередное".


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