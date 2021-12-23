Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения Денису Алимову, который организовал восхождение на Эльбрус в сентябре, на домашний арест, сообщает Znak.com.

Алимову вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК). 27 сентября он написал явку с повинной, и его задержали.

Дело возбудили после того, как при восхождении группы на Эльбрус в сентябре погибли пять человек от переохлаждения. Они оказались в условиях пурги, плохой видимости и мороза ниже минус 20 градусов. В группе были несколько человек из Петербурга.