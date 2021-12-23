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Новости 12:51

Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, отпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения Денису Алимову, который организовал восхождение на Эльбрус в сентябре, на домашний арест, сообщает Znak.com.

Алимову вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК). 27 сентября он написал явку с повинной, и его задержали.

Дело возбудили после того, как при восхождении группы на Эльбрус в сентябре погибли пять человек от переохлаждения. Они оказались в условиях пурги, плохой видимости и мороза ниже минус 20 градусов. В группе были несколько человек из Петербурга.

 

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