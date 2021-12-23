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Новости 14:40

Путин об иске за недоставшиеся за 23 года подарки: Могу выступить адвокатом Деда Мороза

фото ЗакС политика Путин об иске за недоставшиеся за 23 года подарки: Могу выступить адвокатом Деда Мороза

На ежегодной большой пресс-конференции президента прозвучал вопрос от вологодского журналиста, попросившего Владимира Путина прокомментировать иск петербуржца к АО "Дед Мороз" за неполученные им за 23 года новогодние подарки.

"Это юрист из Санкт-Петербурга? Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда мороза и напомнить истцу, что Дед мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду морозу его одаривать", - ответил глава государства.

Напомним, петербуржец Игорь Мирзоев обратился в суд Великого Устюга, требуя обязать Деда Мороза исполнить загаданные им желания, подарить 23 новогодних подарка, а также возместить моральный ущерб в 10 млн рублей. В иске он указал, что АО "Дед Мороз" причиняет ему нравственные страдания, нарушая его неимущественные права, так как в течение уже 23 лет, с 1998-го, не исполняет своих публично взятых обязательств, а именно - не раздаёт новогодние подарки.


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