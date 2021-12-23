Ректор КФУ Гафуров не признает вину по делу об убийствах

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров не признает вину по делу об убийствах, передает "Интерфакс".

Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Они встречались с Гафуровым: по их словам, он не высказывал претензий к условиям содержания.

О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря. Источники сообщали, что дело может быть связано с заказным убийством в 1990-х годах. Следствие предъявило ему обвинения в подстрекательстве и приготовлении к убийству (и подстрекательстве к убийству, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений

Гафуров возглавляет КФУ, один из крупнейших вузов России, с 2010 года.