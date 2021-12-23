ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:12

Муратов: Следствие по поиску заказчиков убийства Политковской не ведется

фото ЗакС политика Муратов: Следствие по поиску заказчиков убийства Политковской не ведется

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрия Муратов в разговоре с Русской службой Би-би-си заявил, что редакции известно, что расследование по делу об убийстве Анны Политковской на самом деле не ведется.

"Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда то, что оно не ведется, нам тоже известно", — сказал Муратов.

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что власти продолжут искать заказчиков убийства Политковской и Бориса Немцова, "если за этим действительно стоят" таковые.

Муратов напомнил, что Генпрокуратура и ФСБ установили убийц Немцова, но заказчик все еще неизвестен.

"Ведь мы не будем говорить, что это все придумал один сержант и водитель одного из руководителей чеченского государства", - отметил Муратов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама