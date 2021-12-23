Муратов: Следствие по поиску заказчиков убийства Политковской не ведется

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрия Муратов в разговоре с Русской службой Би-би-си заявил, что редакции известно, что расследование по делу об убийстве Анны Политковской на самом деле не ведется.

"Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда то, что оно не ведется, нам тоже известно", — сказал Муратов.

Путин в ходе пресс-конференции заявил, что власти продолжут искать заказчиков убийства Политковской и Бориса Немцова, "если за этим действительно стоят" таковые.

Муратов напомнил, что Генпрокуратура и ФСБ установили убийц Немцова, но заказчик все еще неизвестен.

"Ведь мы не будем говорить, что это все придумал один сержант и водитель одного из руководителей чеченского государства", - отметил Муратов.