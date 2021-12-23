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Новости 17:53

ТАСС: В Москве возбудили дело о клевете из-за постов о Павле Астахове и его сыновьях

фото ЗакС политика ТАСС: В Москве возбудили дело о клевете из-за постов о Павле Астахове и его сыновьях

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) из-за публикаций в интернете о бывшем уполномоченном по правам ребенка Павле Астахове и его сыновьях, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным источника, неизвестный разместил на разных сайтах публикации о Павле Астахове, его сыновьях Артеме и Антоне, его водителе Максиме Осипове, его коллегии адвокатов, "порочащие честь и достоинство, подрывающие деловую репутацию последних". Baza пишет, что речь идет о постах в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ", а также на двух сайтах. На сайте, который указан в описании канала, есть статья, в которой утверждается, якобы Астахов и его сыновья могут быть причастны к афере на сумму более 450 млн рублей.

Сын Астахова Антон отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Подробности дела не раскрываются, по некоторым данным, речь может идти о хищении 1,2 млрд рублей.


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