"Привлечёт сотни миллиардов рублей": Новгородский губернатор надеется на положительное решение по ВСМ

Руководитель Новгородской области Андрей Никитин верит, что федеральные власти поддержат предложение сделать Великий Новгород остановочным пунктом на пути высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург.

"Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места. Прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики, ожидается, что турпоток вырастет в 3 раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области. Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали", - высказался Никитин у себя на странице "ВКонтакте".

Ранее сегодня, 23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина новгородская журналистка подняла вопрос о том, может ли столица региона стать дополнительным остановочным пунктом на ВСМ. Президент в ответ пообещал подумать над задачей и сравнить опыт с тем, что уже реализован в иностранных государствах, в том числе в Китае.