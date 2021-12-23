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Новости 19:18

Ректора КФУ Гафурова временно отстранили от должности

фото ЗакС политика Ректора КФУ Гафурова временно отстранили от должности

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров временно отстранен от должности, сообщил Минобрнауки в телеграм-канале.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен Дмитрий Таюрский. Он выпускник КФУ и проработал в нем более 30 лет. До назначения он был проректором по научной деятельности.

Гафурова 22 декабря задержали правоохранители: источники сообщали, что дело может быть связано с заказным убийством в 1990-х годах. Следствие предъявило ему обвинения в подстрекательстве и приготовлении к убийству (и подстрекательстве к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Гафуров возглавляет КФУ, один из крупнейших вузов России, с 2010 года.


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