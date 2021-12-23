О чем говорил Путин на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин 23 декабря провел свою ежегодную пресс-конференцию. У него спрашивали и про иноагентов, и про пытки в колониях, и про отношения с Западом. В большинстве случаев Путин начинал ответ издалека и с отступлениями. ЗАКС.Ру собрал главные из ответов президента на основные вопросы.

Про коллективный иммунитет к COVID-19

"59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. У нас около 70 млн сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала – второго квартала, мы достигнем этого уровня", - заявил президент.

Про борьбу регионов с пандемией

"Так же, как и в любом большом деле, наверно, можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложные решения. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывали поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета", - сообщил глава государства.

Весной 2020 года Путин расширил полномочия руководителей регионов. Он заявил, что главы субъектов страны должны самостоятельно принимать ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Причина – в разной эпидемиологической ситуации в разных регионах, объяснил тогда президент.

Про наказание за отказ от вакцинации

"Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. <...> Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - сказал Путин.

Про реестр иностранных агентов

"Напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое <...> все считают светочем демократии. <...> Пятёрочка [уголовный срок в США]. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее", - сказал Путин.

В 2012 году в России создан реестр НКО-иноагентов. В него попадают те организации, которые якобы получают зарубежное финансирование своей деятельности и которые занимаются политической деятельностью. В 2017 году российские власти ввели аналогичный перечень для СМИ, а в 2020 году – для физических лиц. Нахождение в списке иностранных агентов накладывает определенные ограничения в деятельности и обязывает регулярно отчитываться о финансах. Ряд организаций прекратили свое существование, получив статус иноагента.

Про пытки в тюрьмах

В октябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net начал постепенно публиковать видеозаписи, на которых запечатлены пытки в колониях и СИЗО. Генпрокуратура начала расследования по делам о превышении должностных полномочий, вымогательстве и изнасилованиях.

"К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. <...> [В России сейчас] 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных. И по ним идут уголовные дела. Вот мы давайте посмотрим, разберемся в этом. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя", - сообщил Путин на пресс-конференции 23 декабря.

Про отравление и срок оппозиционера Алексея Навального

"Мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации: "Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление". Нет. Ни одного материала. <...> Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю: "Ну как это объяснить?" Молчание. <...> Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления. И прикрываться при этом политической деятельностью", - заявил президент.

В августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву у Навального ухудшилось состояние здоровья. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали с признаками отравления. Позже его перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". После лечения он вернулся в Россию, где получил реальный срок по делу "Ив Роше" в 2 года и 8 месяцев. Сейчас Навальный находится в колонии № 2 в Покрове.

Про заказчиков убийств Политковской и Немцова

"Я все делал для раскрытия этих убийств. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что это не заказчики, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли. <...> Если за этим действительно стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать", - сказал президент России.

Журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома в центре Москвы. В 2014 году Московский городской суд приговорил к реальным срокам исполнителей преступления: от 11 лет до пожизненного. Политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году суд признал виновными в совершении преступления выходцев из Чечни. Они получили от 11 до 20 лет колонии строгого режима.

Про возможность войны с Украиной и расширение НАТО

"Это не наш выбор, мы этого не хотим. <...> Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос журналистки британского Sky News, он продолжил развивать мысль. Президент России заявил, что гарантии о ненападении должен дать Запад:

"Теперь еще говорят: "Нет, теперь и Украина будет в НАТО". Значит, и там будут системы [вооружения]. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями".

Про дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

"Причина только одна. И санкции в отношении России. Нет никакой другой причины, поверьте мне. Дело не в фамилии руководителя страны, дело не в каких-то текущих вопросах и проблемах. Дело только в одном – попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову возможным конкурентам", - считает Путин.

Подготовила София Саттарова /фото: скриншот трансляции "России 24"