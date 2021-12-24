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Новости 9:52

ТАСС: При пожаре в ковидном отделении больницы в Астрахани погибли два человека

фото ЗакС политика ТАСС: При пожаре в ковидном отделении больницы в Астрахани погибли два человека

В реанимации ковидного отделения астраханской инфекционной больницы произошёл пожар: в результате возгорания скончались двое пациентов, информирует ТАСС.

Baza пишет, что, по предварительной информации, изначально начал гореть плафон в реанимационном боксе. Возгорание уже ликвидировали.

Следственный комитет по Астраханской области подтвердил гибель двух пациентов.

Напомним, в июле в петербургской Елизаветинской больнице вспыхнул пожар, никто не пострадал. Загорелся 15-летний аппарат компьютерной томографии: главврач больницы тогда уточнял, что в день на аппарате выполнялось до 200 КТ.

Аналогичный случай произошёл также в Челябинске, где в реанимации загорелась кислородная будка, обеспечивавшая работу аппаратов ИВЛ.


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