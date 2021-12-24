Милонов призвал коллегу по Госдуме не унижать алкоголиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов, избранный от Петербурга, выразил несогласие с позицией своего коллеги по федеральному парламенту Султана Хамзаева, избранного от Дагестана. Последний, с его точки зрения, допускает излишне строгие и резкие пассажи в адрес сильно пьющих россиян. Высказывания депутата от Дагестана об алкоголизме в последнее время были связаны с его инициативой ограничить продажу спиртных напитков на время новогодних каникул, а также с идеей вовсе прекратить продажу алкоголя в населенных пунктах.

"По-скотски относиться к зависимым и больным нельзя. Я понимаю, почему он так говорит, чтобы унизить достоинство этих людей, а их надо спасать. А спасать людей нужно с любовью в глазах. Если ты спасаешь человека, значит ты его любишь, а он с ненавистью говорит", - произнес Милонов в беседе с "Газетой.ru".

По предположению Милонова, единоросс Хамзаев, используя больную тему, занят в первую очередь повышением своей упоминаемости и цитируемости в СМИ.

"Если он подойдет, я ему объясню, что это все ерунда", - пообещал петербуржец.

По мнению Милонова, от депутата люди ждут "другого".