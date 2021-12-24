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Новости 12:56

Суд дал 4 года колонии 19-летнему москвичу, справившему нужду на портрет ветерана ВОВ

фото ЗакС политика Суд дал 4 года колонии 19-летнему москвичу, справившему нужду на портрет ветерана ВОВ

В Москве суд назначил 4 года колонии общего режима 19-летнему блогеру Матвею Юферову, обвиняемому реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее государственный обвинитель запросил для него 5 лет тюрьмы.

Напомним, в конце ноября юноша помочился на стенд в Измайловском районе Москвы, на котором была напечатана биография ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова.

Молодой человек попытался скрыться от уголовного преследования в Петербурге, однако его задержали в одной из московских электричек.


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