"Точка раздора": Вице-губернатор Пиотровский высказался о несостоявшемся катке на Дворцовой площади

Отказ от создания ледового катка на Дворцовой площади на период новогодних каникул и морозов прокомментировал петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский. Он напомнил, что этот эксперимент уже проводился и порадовал далеко не всех.

"Поскольку не было никогда единого мнения о том, нужен ли на Дворцовой площади каток — это точка раздора и есть разные мнения, то нет обязательства именно там делать каток", - приводит его речь сайт телеканала "Санкт-Петербург".

Для того, чтобы покататься на льду, отметил чиновник, существуют другие локации, например, крупнейший в городе каток на Елагином острове.

Отметим, что в предыдущие годы тема катка на Дворцовой площади сильно волновала отца нынешнего вице-губернатора, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который воспринимал такого рода развлечения возле крупнейшего музея и памятника как неуместные и даже опасные.