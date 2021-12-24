Глава Мурманской области ответил на незаданный Путину вопрос о жилье в регионе

Руководитель Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос, который местному журналисту не удалось задать Владимиру Путину в ходе пресс-конференции в Москве, прошедшей днём ранее, 23 декабря.

В своём посте в Instagram Чибис сообщил, что видел табличку регионального журналиста, и даже несмотря на то, что он не смог поговорить с президентом, готов ответить на его вопрос.

"Отдельная тема, которая в том числе важна и для нашей области, которая прозвучала про Дальний Восток, — это всё, что касается вопросов жилищного строительства и его стоимости. Мы шаг за шагом идём к решению этого вопроса и как раз в следующем году активно начинаем строить — как многоквартирные дома, так и индивидуальное жильё. Потому что этот вопрос является одним из ключевых для развития нашей области и для того, чтобы удерживать здесь молодых и активных людей", — высказался о ситуации Чибис.

Табличку "Жильё в Арктике" держал на путинской пресс-конференции журналист "Мурманского вестника"Сергей Юдков.

Подробнее о том, как прошло мероприятие, — читайте в материале ЗАКС.Ру.