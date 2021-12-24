В Петербурге общественный транспорт будет работать до 02:00 в новогоднюю ночь

Петербургский общественный транспорт будет курсировать по городу в ночь с 31 декабря на 1 января до 2 часов ночи, при этом каких-либо организованных гуляний в центре Северной столицы проводиться не будет.

"С 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет работать до двух часов ночи. В новогоднюю ночь общегородского салюта не будет, централизованных гуляний — тоже", — заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Борис Пиотровский.

В период новогодних выходных городские театры, музеи, библиотеки и прочие учреждения культуры будут открыты согласно графикам своей работы — вход по-прежнему осуществляется по QR-коду. Детские ёлки организуют в формате театрализованного представления без интерактива.

Ранее о решении продлить работу общественного транспорта объявил губернатор Александр Беглов.