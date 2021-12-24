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Новости 15:37

Лукашенко снова встретится с Путиным: теперь - в Петербурге

фото ЗакС политика Лукашенко снова встретится с Путиным: теперь - в Петербурге

Очередная понадобившаяся российскому и белорусскому президентам очная встреча пройдет в Петербурге, передает государственное агентство БелТА. Визит Александра Лукашенко в российский мегаполис будет двухдневным: 28 декабря он посетит неформальную конференцию глав государств, состоящих в СНГ, а на следующий день запланирована встреча тет-а-тет с Владимиром Путиным.

Оба президента вновь собираются, как пишет агентство, "обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества". Эти вопросы в течение 2021 года в личных встречах они на российской территории обсуждали уже четыре раза. Всякий раз необходимость таких встреч преподносилась как шаг к еще большей интеграции двух государств.

Отметим, что с момента своего очередного переизбрания в прошлом году Лукашенко не признают легитимным президентом Евросоюз и США. С тех пор его визиты в Россию участились, а риторика по отношению к России поменялась: например, спустя семь с лишним лет после присоединения Крыма белорусский правитель впервые признал полуостров принадлежащим ей по праву.


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