"Я ещё тогда это сказал": Лукашенко заявил, что Крым всегда был де-юре и де-факто российским

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал РИА "Новости" большое интервью, в котором, среди прочего, в очередной раз обозначил свою позицию по Крыму.

"Крым де-факто — я ещё тогда это сказал — де-факто, это российский Крым. Тогда ещё был, не было референдума, я не помню. После референдума Крым и де-юре стал российским", — высказался глава Белоруссии.

Также Лукашенко сообщил, что намерен лично побывать на территории полуострова, — об этом он уже условился с Владимиром Путиным.

"У нас определённая договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. <...> Мы раза три об этом говорили. И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим", — отчитался Лукашенко.

Напомним, ещё в августе текущего года Лукашенко заверял, что признает вхождение Крыма в состав РФ после того, как "последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию".

До этого в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном белорусский президент с 26-летним стажем, говоря о присоединении полуострова, заявлял, что на месте украинских властей воевал бы за него до последнего и не отдал бы ни клочка земли.

Добавим также, в конце ноября Лукашенко прервал интервью с журналистом британского телеканала BBC, сочтя вопросы, задаваемые им, несогласованными и провокационными.