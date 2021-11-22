Лукашенко выразил готовность к диалогу с оппозицией, "как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров"

Белорусский глава Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Би-би-си", в котором, среди прочего, ответил на вопросы о прошедших во вверенной ему стране протестах, а также рассказал, на каких условиях он готов к диалогу с оппозицией в лице Светланы Тихановской.

Журналист "Би-би-си" Стивен Розенберг поинтересовался у Лукашенко, последует ли он совету своего "визави" Владимира Путина и начнёт ли конструктивно дискутировать с оппозиционерами.

"Слушайте, Владимир Путин — не знаю кому, вам советовал, ещё кому-то. Мне он ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Я могу параллель провести: вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", — высказался президент Белоруссии.

Британский журналист уточнил, хотел бы Лукашенко, чтобы между Путиным и Навальным состоялась не гипотетическая, а реальная дискуссия.

"Это его [Путина] проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный — это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров", — заключил мысль белорусский лидер.

Добавим, что интервью BBC с Лукашенко вышло неполноценным, так как глава Белоруссии сам его прервал, сочтя вопросы, задаваемые журналистом издания, несогласованными и провокационными.

Напомним, что в Белоруссии как минимум начиная с предвыборной президентской кампании лета 2020 года с сотнями тысяч протестующих представители власти разговаривали исключительно "силовым" языком. Популярных кандидатов сажали в тюрьмы и выдавливали из страны, митинги разгоняли с применением спецсредств, получивших административные аресты избивали в изоляторах. Ситуация зашла столь далеко, что сегодня гражданину Белоруссии небезопасно где-либо продемонстрировать бело-красно-белую протестную символику или даже её подобие. Александр Лукашенко, не допустивший наблюдателей на участки на прошедших выборах, единолично правит страной уже более 27 лет. В Европе и США его не воспринимают как законного президента.

Реальной оппонентке Лукашенко Светлане Тихановской удалось бежать из страны на фоне угроз. Алексей Навальный, в свою очередь, сидит в тюрьме.