Путин призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МВД, обратил свое внимание на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии, которая по сравнению с прошлым годом стала, с его точки зрения, менее турбулентной.

"Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", - приводит его реплику "Интерфакс".

По словам Путина, несмотря ни на что Россия продолжит курс "на укрепление связей" со страной-соседом.

Напомним, что в Белоруссии как минимум начиная с предвыборной президентской кампании лета 2020 года с сотнями тысяч протестующих представители власти разговаривали исключительно на языке силы. Популярных кандидатов сажали в тюрьмы и выдавливали из страны, митинги разгоняли с применением спецсредств, получивших административные аресты избивали в изоляторах. Ситуация зашла столь далеко, что сегодня гражданину Белоруссии небезопасно где-либо продемонстрировать бело-красно-белую протестную символику или даже ее подобие. Александр Лукашенко, не допустивший наблюдателей на участки на прошедших выборах, единолично правит страной уже более 27 лет. В Европе и США его не воспринимают как законного президента.