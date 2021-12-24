Вслед за Google суд в Москве назначил миллиардный штраф и Facebook

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы решил назначить иностранной компании Meta (она же экс-Facebook) оборотный штраф в 1,9 млрд рублей из-за неудаления запрещённого в Росии контента, информирует пресс-служба столичных судов.

Соцсети вменили ч. 5 ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Ранее сегодня этот же суд по аналогичному поводу назначил оборотный штраф в 7,2 млрд Google.

Напомним, с начала 2021 года российские суды оштрафовали зарубежные и отечественные компании и соцсети - Twitter, TikTok, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники" - на более чем 50 млн рублей за публикации противоправного характера.

"Русская служба Би-би-си" проанализировала решения инстанций и пришла к выводу, что в большинстве случаев протоколы на IT-компании составляют из-за постов, в которых упоминаются Алексей Навальный или протесты в его поддержку.