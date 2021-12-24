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Новости 19:46

Экс-спикер ЗакСа Макаров раскритиковал отказ от строительства храма в парке Малиновка

фото ЗакС политика Экс-спикер ЗакСа Макаров раскритиковал отказ от строительства храма в парке Малиновка

Бывший руководитель Законодательного собрания Петербурга и ныне депутат Государственной думы Вячеслав Макаров выступил с критикой внесения парка Малиновка в перечень зелёных насаждений общего пользования, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Своё недовольство Макаров высказал во время выступления на конференции регионального отделения "Единой России".

Включение парка в перечень ЗНОП означает запрет на его застройку. Там планировали строить храм,  и эту идею поддерживал Макаров.

На конференции он обратился к депутатам нового созыва парламента и отметил, что уже кое-что случилось. Петербург потерял потенциальный храм, заявил Макаров:

 ⁃ Когда я беру календарь, и мне некто Гриневич берет вычеркивает православный храм из календаря… Я всегда вам говорил: Малиновка - это символ православной веры Санкт-Петербурга. 

Макаров заявил, что Петербург должен оставаться "великими православным городом на планете Земля". Именно духовность держит город, уверен депутат Госдумы.

Напомним, РПЦ намеревалась построить на территории парка храмовый комплекс, но местные жители выступили против, ссылаясь на то, что в Малиновке уже есть один храм.

Оппозиционные депутаты регулярно вносили поправки в ЗНОП о защите парка, но "Единая Россия" их блокировала. В 2019 году губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание инициативу о включении парка Малиновка в ЗНОП. Долгое время парламент не рассматривал документ, но в декабре 2021 года ЗакС окончательно присвоил территории защитный статус. Подробнее о ситуации с борьбой местных жителей против строительства - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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Макаров Вячеслав Серафимович 

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