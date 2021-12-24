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Железнодорожное сообщение между Петербургом и Йошкар-Олой откроется до Нового года

фото ЗакС политика Железнодорожное сообщение между Петербургом и Йошкар-Олой откроется до Нового года

Российские железные дороги объявили в своем официальном Telegram-канале о пуске прямого поезда, связывающего Петербург и Йошкар-Олу. Первый поезд по этому маршруту, который будет проходить также через Нижний Новгород и будет курсировать раз в два дня, отправится 28 декабря.

"В пути следования предусмотрены остановки: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и др.", - говорится в сообщении.

Примечательно, что именно эта проблема обсуждалась накануне в разговоре президента Владимира Путина на итоговой пресс-конференции. Задавший вопрос человек посетовал, что добраться из столицы республики Марий Эл прямым поездом из нужных ему городов возможно только в Москву.


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