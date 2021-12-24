Минюст признал иноагентом две ЛГБТ-организации

Вечером 24 декабря Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений - иноагентов две инициативные группы, которые занимаются защитой ЛГБТ-сообщества: это краснодарская "Реверс"* и петербургская "Выход"**, сообщается на сайте ведомства.

Обе организации попали в реестр иноагентов из-за финансирования от другого иноагента - благотворительного фонда "Сфера"***, который получил статус иностранного агента в марте 2016 года.

"Реверс" начала работу в 2015 году, а "Выход" была создана в 2008 году. Они бесплатно оказывают психологическую и юридическую поддержку представителям ЛГБТ.

Всего в реестре незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента указано шесть организаций. Ранее в него включили движение "Российская ЛГБТ-сеть"****, которое занимается борьбой с дискриминацией в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Его также признали иностранным агентом из-за пожертвований от "Сферы"***.

* "Реверс" включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

** "Выход" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

*** "Сфера" включена в реестр НКО-иностранных агентов

**** "Российская ЛГБТ-сеть" включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

Константин Леньков