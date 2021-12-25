Сайт "ОВД-Инфо"* заблокировали из-за "пропаганды экстремизма и терроризма"

Роскомнадзор, заблокировавший сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, требует также от его представителей удалить аккаунты организации в социальных сетях. Свои действия надзорное ведомство объясняет решением Луховицкого районного суда в Подмосковье, который обвинил "ОВД-Инфо"* в "пропаганде экстремизма и терроризма". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - приводится формулировка от надзорного ведомства.

Ранее правозащитники выразили недоумение в связи с действиями госорганов, рассказав, что суть претензий к ним до последнего момента чиновники и силовики так и не объяснили.

Напомним, что "ОВД-Инфо"* предоставляет юридическую помощь задержанным на различных акциях, следит за их судьбой и ведет их подсчет.

*Внесен Минюстом в реестр независимых объединений-иноагентов